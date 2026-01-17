Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:38

82 Plaka İçin Aday Sayısı Arttı! İşte İl Olma Potansiyeli En Yüksek İlçeler

Nüfusu 100 bin sınırını aşan, ekonomik potansiyeli ve ulaşım altyapısıyla öne çıkan ilçeler yeniden il olma tartışmalarının merkezinde. Hızlı büyüyen 5 yeni yerleşim yerinin de eklenmesiyle birlikte il olmaya aday ilçe sayısı 67'ye yükseldi. Türkiye'nin idari haritasını değiştirebilecek bu ilçeler, gerekli kriterleri büyük ölçüde karşılıyor. Türkiye'nin 82. ili olmaya bir adım kala olan o ilçeler, il sınırlarında köklü değişimlerin habercisi olabilir. İşte haritada dengeleri değiştirmesi beklenen ilçeler…

Türkiye'de il sayısı artıyor! Nüfus büyüklüğü, ekonomik kapasite ve şehirleşme ölçütlerini karşılayan toplam 67 ilçe il statüsüne en yakın yerleşimler arasında gösteriliyor. Merkeze yakınlığı, gelişmişlik düzeyi ve nüfusuyla öne çıkan bu ilçelerden hangisinin 82. il olacağı ise merak konusu. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçelerin tam listesi;

İl olma beklentisi olan ilçelerle ilgili liste 2026 yılında güncellendi. Nüfus, sosyo-ekonomik yapı ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılan son değerlendirmede, il olmaya aday ilçeler arasına 5 yeni ilçe daha eklendi.

İşte İl Olmaya En Yakın 67 İlçe

LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

BÜYÜKÇEKMECE

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ

BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT

BERGAMA

SOMA

ALİAĞA

AKHİSAR

SALİHLİ

TORBALI