82 Plaka İçin Aday Sayısı Arttı! İşte İl Olma Potansiyeli En Yüksek İlçeler
Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:38
Nüfusu 100 bin sınırını aşan, ekonomik potansiyeli ve ulaşım altyapısıyla öne çıkan ilçeler yeniden il olma tartışmalarının merkezinde. Hızlı büyüyen 5 yeni yerleşim yerinin de eklenmesiyle birlikte il olmaya aday ilçe sayısı 67'ye yükseldi. Türkiye'nin idari haritasını değiştirebilecek bu ilçeler, gerekli kriterleri büyük ölçüde karşılıyor. Türkiye'nin 82. ili olmaya bir adım kala olan o ilçeler, il sınırlarında köklü değişimlerin habercisi olabilir. İşte haritada dengeleri değiştirmesi beklenen ilçeler…