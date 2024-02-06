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Haberler Fotohaber 8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 14:02

8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

Yeni yargı paketi için çalışmalar sürerken genel af için de beklentiler arttı. Denetimli serbestlik, temyiz süreci gibi birçok detayın yer aldığı 8.yargı paketi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılan düzenlemeyle denetimli serbestlik, temyiz süreci gibi birçok konuda düzenlemeye gidilecek. 8.yargı paketinin geleceği tarih hakkında Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

Yargı paketinin çıkış tarihiyle ilgili gözler Bakan Tunç'un açıklamalarına çevrildi. Meclis'te görüşülecek olan af yasasıyla birçok alanda düzenlemeye gidilecek. Henüz taslak metin olarak çalışmaları devam eden pakette ceza yaptırımlarının aratılmasından, denetimli serbestliğe birçok konu yer alıyor. Peki, 8.yargı paketi içeriği ne maddeleri neler? İşte, detaylar

8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK'te katıldığı programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak şunları söylemişti;

"Henüz taslak aşamasında. Son şekli verilmek üzere. Uzun süredir çalışma gerçekleştiriyoruz. Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirdik. Yakın zamanda vekillerimize sunulacak. Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, şubat sonu gibi Meclis'te görüşülür." dedi.

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8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Yeni yargı paketinde olması beklenen konu başlıkları şöyle:

  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?
  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?
  • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
  • Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.
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