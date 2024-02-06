Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
14:02
8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?
Yeni yargı paketi için çalışmalar sürerken genel af için de beklentiler arttı. Denetimli serbestlik, temyiz süreci gibi birçok detayın yer aldığı 8.yargı paketi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılan düzenlemeyle denetimli serbestlik, temyiz süreci gibi birçok konuda düzenlemeye gidilecek. 8.yargı paketinin geleceği tarih hakkında Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?