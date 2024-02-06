8.YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara af var mı?

Yargı paketinin çıkış tarihiyle ilgili gözler Bakan Tunç'un açıklamalarına çevrildi. Meclis'te görüşülecek olan af yasasıyla birçok alanda düzenlemeye gidilecek. Henüz taslak metin olarak çalışmaları devam eden pakette ceza yaptırımlarının aratılmasından, denetimli serbestliğe birçok konu yer alıyor. Peki, 8.yargı paketi içeriği ne maddeleri neler? İşte, detaylar