Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
06:17
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ - GENEL AF SON DURUM! || İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile sıcağı sıcağına takip ediliyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak maddeler ve hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılabilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirildiği 9. Yargı Paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. "Genel af var mı yok mu?" sorusu yeni yargı düzenlemesinde en merak edilen konuları arasında araştırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?