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Haberler Fotohaber 9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:46

9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni yargı paketi ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular üzerinde takip ediliyor. Bakan Yılmaz Tunç paketin çıkış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki; 9. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği noktasında sona gelindi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere yakın zamanda çalışma Meclis'te yerini alacak. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren Bakanlık, düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeyi hedefliyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde konuştu:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şu sözleri kaydetti:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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