Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
11:46
9. Yargı Paketi maddeleri son durum 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni yargı paketi ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular üzerinde takip ediliyor. Bakan Yılmaz Tunç paketin çıkış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki; 9. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!