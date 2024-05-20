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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:04

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, taslağı noktasında araştırmalar sürüyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan yeni yargı paketinde genel af var mı sorusu da arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya dair açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, neler var? İşte, ayrıntılar...

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Özellikle hükümlü ve ailelerinin gündeminde olan paket içeriğinde nelerin bulunduğu merak konusu. Öte yandan yargı paketi genel af son dakika haberleri ile birlikte anılmaya devam ediyor. Bakan Tunç'un konuyla ilgili cevabı oldukça net bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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