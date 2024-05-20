Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:04
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM: Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddeleri neler?
9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, taslağı noktasında araştırmalar sürüyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan yeni yargı paketinde genel af var mı sorusu da arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya dair açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, neler var? İşte, ayrıntılar...