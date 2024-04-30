Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:30
9.YARGI PAKETİ | Yeni maddeler Meclis’te! Denetimli serbestlik, genel af… 9. YARGI Paketi ne zaman çıkacak?
Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç tarafından duyurulmuş Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçiriliyor. Denetimli serbestlik ve genel af bekleyen mahkumlar ile yakınları "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramaları hızlandı. Meclis'in yoğun gündeminde yer alacak olan yeni yargı paketi için gözler açıklamalara çevrildi. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar