Giriş Tarihi: 24.02.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
18:35
A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 29 Şubat Tiny House geliyor! Tost makinesinden, kahve makinesine, elektrikli süpürgeye A101'de
A101 aktüel kataloğu yayında. Her Perşembe birbirinden indirimli ürünlerin satışa sunulduğu zincir marketlerde bu hafta herkesin ilgisini Tiny house çekiyor. Alışveriş severler için küçük ev aletlerinden: tost makinesi, kahve makinesi çay makinesine; elektronik tutkunları için akıllı telefonlardan, kablosuz kulaklıklara, çeyiz hazırlığında olanlar için çeyiz ürünlerine binlerce indirimli ürün bu Perşembe mağazalarda yer alacak! İşte A101 aktüel kataloğu 29 Şubat Perşembe listesi yayında