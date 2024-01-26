Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
15:37
A101 AKTÜEL 1 ŞUBAT 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerinde neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan A101, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler listelerini hazırladı. Çeyiz düzenler ve mutfağını yenileyenler 3,4,5. sayfalardaki ürünlerden beğendiklerini tek tek işaretliyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 1 Şubat A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri…