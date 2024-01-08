Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:12
A101 AKTÜEL 11 Ocak 2024 kataloğu yayında: Küçük ev aletlerinde Perşembe indirimi! Bu hafta A101 aktüelde neler var?
Market zincirlerinin indirim günleri takip ediliyor. Bu noktada Perşembe indirimleri ile dikkat çeken A101 aktüel 11 Ocak kataloğu yayında. Küçük ev aletlerinde görülen fırsatların yanı sıra bir kez daha benzinli motosiklet aldın aldı broşüründe. Öte yandan A101'de bu hafta beyaz eşya ve mobilya indirimleri de gündemde. Tencere tava setleri, saklama kabı bardak ve kupa çeşitleri A101 katalog üzerinde inceleniyor. İşte, 11 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…