A101 AKTÜEL 11 Ocak 2024 kataloğu yayında: Küçük ev aletlerinde Perşembe indirimi! Bu hafta A101 aktüelde neler var?

A101 katalog aktüel indirimleri yayında. Raflara gelecek farklı ürünlerin yanı sıra market ürünlerindeki indirimler de işaretlendi ve alışveriş listeleri hazırlandı. Mikrodalga fırın, dik süpürge, overlok makinesi, blender seti, baskül, matkap, testere ve daha birçok ürün bu hafta geliyor. İşte, 11 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu...