Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
07:58
A101 AKTÜEL 14 MART KATALOĞU YAYINDA! Çekme Karavan geliyor… A 101 indirimleri Perşembe raflarda
A101 aktüel kataloğu yayında. 14 Mart Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü çekme karavan oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine çeşit çeşit mutfak araç gereçlerinden, fırın, ütü, dikey süpürge ve birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kablosuz kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi