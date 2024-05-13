Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:31
A101 AKTÜEL 17 MAYIS KATALOĞU: “Elektrikli bisiklet fırsatı” Bu Perşembe A101’de büyük fırsatlar kaçmaz!
A101 aktüel kataloğu yayında. 17 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü elektrikli bisiklet ve ünlü markanın termosu oldu.. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 17 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi