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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101'de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:48

A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101'de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!

A101 aktüel yeni hafta kataloğu çıktı. Bu hafta zincir markette aşurelik ürünler alıcıların favorisi oldu. Her çeşitten ürünün yer aldığı listede elektronik ürünlerden mutfak malzemelerine, evcil hayvan ürünlerinden oto malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta A101'de başka neler var, indirimli mi? İşte, 18 Haziran 2026 kataloğu ve ürünler listesi...

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A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!

A101 yeni haftaya özel indirimli ürünlerini duyurdu. Her ihtiyaca uygun ürünün yer aldığı listede kamp sandalyesi, tabureli masa seti, katlanır taşıma arabası gibi birçok ürün yer alıyor. Yaz ihtiyaçlarına uygun ürünlerin ağırlıklı olduğu listede temel ihtiyaçlar da uygun ve indirimli fiyatlarıyla alıcısını bekliyor. İşte, 18 Haziran 2026 A101 aktüel kataloğu...

A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!

A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026

  • YÜZ HAVLUSU - 79.50 TL
  • 4+1 MERDİVEN - 899 TL
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A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • ÇOCUK ŞORT TAKIMI - 249 TL
  • PENYE YELEK - 199 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • ÇELİK ÇAYDANLIK - 999 TL
  • SU BARDAĞI - 19.50 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • BİSİKLET 8.999 TL
  • KUMANDALI AKÜLÜ ARABA 9.999 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • KATLANABİLİR KAMP SANDALYESİ - 349 TL
  • PİKNİK SANDALYESİ - 349 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • SIVI ÖDÜL MAMASI - 79.50 TL
  • KEDİ KUMU 199 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • KEDİ TUVALETİ 11,999 TL
  • KEDİ OYUN MATI 349 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • ARAÇ İÇİ TAŞINABİLİR BUZDOLABI 14.999 TL
  • ARAÇ İÇİ KAMERA - 2.229 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • ELEKTRİKLİ ARAÇ - 239.990 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
  • BOYUN MASAJ ALETİ - 999 TL
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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