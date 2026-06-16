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A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101'de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:48
A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2026 | Bu hafta A101'de neler var, indirimli mi? Aşurelik ürünler geliyor!
A101 aktüel yeni hafta kataloğu çıktı. Bu hafta zincir markette aşurelik ürünler alıcıların favorisi oldu. Her çeşitten ürünün yer aldığı listede elektronik ürünlerden mutfak malzemelerine, evcil hayvan ürünlerinden oto malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta A101'de başka neler var, indirimli mi? İşte, 18 Haziran 2026 kataloğu ve ürünler listesi...