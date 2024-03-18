Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:54
A101 AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA: Elektrikli araç geliyor…A101 indirimleri Perşembe günü mağazalarda!
A101 aktüel kataloğu yayında. 19 Mart Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü elektrikli araç oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine çeşit çeşit mutfak araç gereçlerinden saç şekillendiricilere, alet edevatlara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 19 Mart 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi