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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:44

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 aktüel kampanyaları, temmuz ayının ilk haftasında satışa çıkacak yeni ürünleriyle dikkat çekiyor. 2 Temmuz itibarıyla mağazalarda yerini alacak aktüel katalogda elektrikli mopedin yanı sıra ev yaşamı, teknoloji ve kişisel bakım kategorilerinden birçok ürün tüketicilerle buluşacak. A101 aktüel fırsatları, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünleri avantajlı fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor.

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A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 aktüel kataloğu, 2 Temmuz indirimleriyle geniş ürün yelpazesini müşterilerin beğenisine sunuyor. Kampanya kapsamında elektrikli mopedin yanı sıra televizyon, beyaz eşya, mutfak ürünleri ve çeşitli elektronik cihazlar satışa çıkacak. Ev yaşamından teknolojiye kadar birçok kategoride hazırlanan A101 aktüel fırsatları, avantajlı fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor.

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL

Çift Kişilik Pike 499 TL

Tek Kişilik Pike 399 TL

Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL

Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL

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A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Sesli Kitaplar 239 TL

Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL

Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL

Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL

Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL

Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL

Şeritli Aydınlatma 399 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

Benzinli Motosiklet 99.990 TL

VS1 Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

Espresso Makinesi 18.499 TL

Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL

Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL

Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL

Dijital Su Isıtıcısı 999 TL

10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

Endüstriyel Fan 1.599 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL

No-Frost Buzdolabı 25.999 TL

Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Buzdolabı 14.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 18.499 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

58" UHD Smart TV 31.999 TL

55" 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL

50" 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL

Şarjlı Mini El Fanı 179 TL

Notebook Soğutucu 349 TL

Telefon Tutucu 179 TL

Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Espresso Makinesi,Vantilatör,Kahve Makinesi

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A101 AKTÜEL

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