A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 aktüel kataloglarında bu hafta yoğurt, peynir çeşitleri, tereyağı, kefir ve labne gibi gıda ürünleri yer alıyor. Temizlik tarafında deterjan, çamaşır suyu, arap sabunu ve bulaşık makinesi kapsülü gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca saç boyası ve temizlik havlusu gibi ürünler de kampanyada bulunuyor. Tüm ürünler A101 aktüel kapsamında satışa sunuluyor.