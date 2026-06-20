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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 21:35

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 aktüel kataloğunda bu hafta temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Sıvı ve toz deterjan, arap sabunu, bulaşık deterjanı, yoğurt, tereyağı ve krem peynir gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca tavan tipi vantilatör, blender seti, klima ve katlanabilir elektrikli scooter gibi ev elektroniği ürünleri de yer alıyor. Tüm bu ürünler 25 Haziran A101 aktüel kapsamında satışa sunuluyor.

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A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 aktüel kataloglarında bu hafta yoğurt, peynir çeşitleri, tereyağı, kefir ve labne gibi gıda ürünleri yer alıyor. Temizlik tarafında deterjan, çamaşır suyu, arap sabunu ve bulaşık makinesi kapsülü gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca saç boyası ve temizlik havlusu gibi ürünler de kampanyada bulunuyor. Tüm ürünler A101 aktüel kapsamında satışa sunuluyor.

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

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A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Orta Boy Valiz 1.099 TL

Makyaj Çantası 599 TL

Orta Boy Valiz Kılıfı 159 TL

Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

Oyuncu Masası 2.399 TL

Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 249 TL

Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 279 TL

Led Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 849 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL

Çok Amaçlı Depolama Sandığı 679 TL

Nergiz Saksı 179 TL

Fil Modelli Çiçek Sulama Kabı 75 TL

Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Jüt Görünümlü Halı 120x180 cm 999 TL

Jüt Görünümlü Halı 80x150 cm 599 TL

Dokuma Halı 1.149 TL

Tek Kişilik Alez 349 TL

Çift Kişilik Alez 449 TL

Yastık Alezi 99,50 TL

Su Emici Banyo Paspas Takımı 249 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL

Oyuncak Dinazor Pisti 699 TL

Oyuncak Garaj Şehri 549 TL

Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 429 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Metal saplı sos tenceresi 339 TL
Mini kek kalıbı çeşitleri 129 TL
Akordiyon katlanır su bidonu 149 TL
5'li saklama kabı seti 129 TL
Düdüklü tencere 999 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

Üç tekerlekli moped 69.990 TL
150 cc benzinli motosiklet 64.990 TL
Elektrikli moped 39.990 TL
Katlanabilir elektrikli bisiklet 25.990 TL
Katlanabilir elektrikli scooter 15.490 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

Stand mikser 4.399 TL
Sirkülasyonlu vantilatör 1.399 TL
Otomatik Türk kahve makinesi 1.199 TL
Kişisel blender 1.699 TL
Şarjlı pervanesiz fan 249 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

5 programlı bulaşık makinesi 13.999 TL
Buzdolabı 19.999 TL
Çamaşır makinesi 16.499 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

Cep telefonu 10.999 TL
Gaming mouse 249 TL
Gaming klavye 699 TL
Gaming hoparlör 599 TL
Bluetooth hoparlör 699 TL
Kulaküstü gaming kulaklık 499 TL
Kablosuz gaming kulaklık 399 TL
Kablosuz şarj standı 399 TL

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101’de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...

55" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
50" 4K Ultra HD VIDAA TV 18.999 TL
43" çerçevesiz FHD QLED TV 11.999 TL
50" çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV 16.999 TL
55" 4K HDR Google TV 21.999 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A101

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