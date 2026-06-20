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A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 21:35
A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta A101'de neler var? Vantilatör, blender seti, klima...
A101 aktüel kataloğunda bu hafta temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Sıvı ve toz deterjan, arap sabunu, bulaşık deterjanı, yoğurt, tereyağı ve krem peynir gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca tavan tipi vantilatör, blender seti, klima ve katlanabilir elektrikli scooter gibi ev elektroniği ürünleri de yer alıyor. Tüm bu ürünler 25 Haziran A101 aktüel kapsamında satışa sunuluyor.