A101 AKTÜEL KATALOĞU 25 MAYIS İNDİRİMLERİ: Kamaralı fiber tekne bu perşembe satışta! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler 25 Mayıs 2023 Perşembe kataloğu gündemdeki yerini aldı. Dev market zinciri, her hafta Perşembe günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara diziyor. Havaların ısınmasıyla beraber tatile çıkacak olanlara ve kamp yapacaklara özel ürünler bu haftanın yıldızları arasında yer alıyor. Özellikle 4.95 metrelik Samba Deluxe kamaralı fiber tekne dikkat çekiyor. 50 litre su tankı, 5 dolap, iç yatak, koltuklar, güneş tentesi gibi aksesuarları olan fiber tekne, motorsuz olarak teslim edilecek olup 133.900 TL fiyattan satışa çıkacak. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt aramaya başladı. Alışveriş severler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, 25 Mayıs 2023 A101 katalog aktüel indirimleri...