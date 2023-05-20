A101 AKTÜEL KATALOĞU 25 MAYIS İNDİRİMLERİ: Kamaralı fiber tekne bu perşembe satışta! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel 25 Mayıs 2023 kataloğu gündemdeki yerini aldı. Her hafta çeşit çeşit indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan market zinciri, bu hafta tatil ve kamp severlere özel ürünler satışa sunuyor. Çadır, katlanabilir piknik sandalyesi, katlanabilir kamp taburesi, kamp gölgeliği, şişme yatak gibi birçok ürün yaz ayları yaklaşırken raflarda yerini alacak. Öte yandan 4.95 metre uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne de katalogda yerini alırken bu Perşembe indirimli tam liste araştırılıyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirimleri arasında tatil ve kamp ürünlerinin yanı sıra elektrikli moped, beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, ev tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri de yer alıyor. İşte, 25 Mayıs 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu…