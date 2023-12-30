A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 Ocak 2024: Perşembe indirimleri geliyor! A101 aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 aktüel 2024 yılının ilk fırsatlarını duyurdu. Her Perşembe etiketlerde yerini alan indirimler ve rafları süsleyen aktüel ürünleriyle dikkat çeken zincir market gelecek hafta için de broşürünü yayımladı. A101 aktüel katalog 4 Ocak Perşembe indirimleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Altın aldın kataloğunda ürünler işaretlendi. İşte, A101 aktüel fırsatları!