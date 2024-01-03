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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 4 OCAK 🛒 "Haftanın yıldızları parlıyor" ✨ A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın ürünleri!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 19:00

A101 AKTÜEL 4 OCAK 🛒 "Haftanın yıldızları parlıyor" ✨ A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın ürünleri!

A101 aktüel ürünlerde "Aldın aldın kataloğu" ile haftanın yeni ürünleri duyurulmuştu. 2024 yılının ilk haftasında fırsat ürünler ile alışverişseverleri cezbedecek birbirinden çeşitli ürünler satışa sunulacak. Dikey süpürge, kahve makinesi, mutfak araç gereçleri, küçük ev aletleri gibi her ihtiyaca uygun ürünler raflarda yerini alacak. Haftanın yeni fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin takip ettiği A101 aktüel kataloğu ile yeni ürünleri keşfediyor. Peki, "Aldın aldın kataloğu" ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var? İşte, sayfa sayfa tüm ürünler!

A101 AKTÜEL 4 OCAK PERŞEMBE || 🛒 Aldın aldın kataloğu ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. Haftanın ürünlerinde 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünler yer alıyor. Kanepe, mutfak masası, tekstil ürünleri, mutfak ihtiyaçları için çeşitli ürünler, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve daha fazlası yarın A101 mağazalarında olacak! işte, 14 sayfalık A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 AKTÜEL 4 OCAK PERŞEMBE || 🛒 Aldın aldın kataloğu ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var?

A101 ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İade edilmek istenen ürünlerin, siparişe ilişkin fiş veya fatura aslı ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İade etmek istediğiniz ürün, tarafınıza sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilmiş ise sevk irsaliyesinin bir nüshası, ürün ile birlikte tarafımıza geri gönderilmelidir.

Sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde bir A4 kağıdına sipariş numarası, ürüne ilişkin bilgiler, ad, soyad, telefon numarası ve iade sebebi yazılarak ürün ile birlikte tarafımıza gönderilmelidir.

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A101 AKTÜEL 4 OCAK PERŞEMBE || 🛒 Aldın aldın kataloğu ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var?

Teslimat esnasında;

kargo görevlisi tarafından teslim edilen koli/paketlerde hasar bulunması, siparişinizde yer alan ürünlerin eksik olması, kutudan çıkan ürünlerde kırık, çatlak vb. hasarların bulunması halinde kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenletmeli; ürünleri bu tutanak ile birlikte teslim almalısınız.

A101 AKTÜEL 4 OCAK PERŞEMBE || 🛒 Aldın aldın kataloğu ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var?

İade talebiniz olması halinde bu tutanağı tarafımıza iletmeniz gerekecektir. Kargo görevlisinin tutanak düzenlemediği hallerde ürünü teslim almayarak iadenizi gerçekleştirebilirsiniz. İhtirazi kayıt olmaksızın teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu, ürünün ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir.

A101 AKTÜEL 4 OCAK PERŞEMBE || 🛒 Aldın aldın kataloğu ile A101 aktüel ürünlerde yarın neler var?

Siparişinize ilişkin fatura oluşturulmuş ise söz konusu siparişin iptal edilmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda, bu siparişlere ilişkin olarak iade talebi oluşturmanız veya tarafınıza gönderilen siparişi teslim almayarak iade sürecini başlatmanız gerekmektedir.

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