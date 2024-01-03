A101 AKTÜEL 4 OCAK 🛒 "Haftanın yıldızları parlıyor" ✨ A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın ürünleri!

A101 ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İade edilmek istenen ürünlerin, siparişe ilişkin fiş veya fatura aslı ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İade etmek istediğiniz ürün, tarafınıza sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilmiş ise sevk irsaliyesinin bir nüshası, ürün ile birlikte tarafımıza geri gönderilmelidir.

Sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde bir A4 kağıdına sipariş numarası, ürüne ilişkin bilgiler, ad, soyad, telefon numarası ve iade sebebi yazılarak ürün ile birlikte tarafımıza gönderilmelidir.