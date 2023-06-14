A101 KATALOG 15 Haziran Perşembe indirimleri yayında: aktüelde Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fırsatı! Bu hafta A101aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler 15 Haziran 2023 Perşembe kataloğu yayında! Dev market zinciri, her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta uydu alıcılı led tv, 3'lü ankastre set, çamaşır makinesi, derin dondurucu, çay makinesi, kahve makinesi, katlanır karyola yatak seti, bisiklet, akülü araba, ufak oyuncak çeşitleri, cep telefonu gibi ürünler satışa çıkıyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, yağsız fritöz Airfryer, koltuk takımı, benzinli motor haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Haziran A101 katalog aktüel indirimleri...