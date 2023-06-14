Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber A101 KATALOG 15 Haziran Perşembe indirimleri yayında: aktüelde Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fırsatı! Bu hafta A101aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:51

A101 KATALOG 15 Haziran Perşembe indirimleri yayında: aktüelde Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fırsatı! Bu hafta A101aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel 15 Haziran 2023 kataloğu son dakika paylaşıldı! Perşembe indirimleri ile büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkıyor. Aynı zamanda televizyondan üçlü ankastre setine, tuşlu piyanodan oyuncak akülü arabaya kadar indirimli ürünler de raflarda yerini alacak. Bu hafta uydu alıcılı led tv, 3'lü ankastre set, çamaşır makinesi, derin dondurucu, çay makinesi, kahve makinesi, katlanır karyola yatak seti, bisiklet gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise A101'de yağsız fritöz Airfryer, koltuk takımı, benzinli motor dikkat çekiyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 15 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

A101 aktüel katalog 15 Haziran 2023: Küçükbaş büyükbaş kurbanlık, Airfryer, benzinli motor yarın mağazada! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri

A101 aktüel ürünler 15 Haziran 2023 Perşembe kataloğu yayında! Dev market zinciri, her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta uydu alıcılı led tv, 3'lü ankastre set, çamaşır makinesi, derin dondurucu, çay makinesi, kahve makinesi, katlanır karyola yatak seti, bisiklet, akülü araba, ufak oyuncak çeşitleri, cep telefonu gibi ürünler satışa çıkıyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, yağsız fritöz Airfryer, koltuk takımı, benzinli motor haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Haziran A101 katalog aktüel indirimleri...

A101 aktüel katalog 15 Haziran 2023: Küçükbaş büyükbaş kurbanlık, Airfryer, benzinli motor yarın mağazada! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
A101 aktüel katalog 15 Haziran 2023: Küçükbaş büyükbaş kurbanlık, Airfryer, benzinli motor yarın mağazada! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
A101 aktüel katalog 15 Haziran 2023: Küçükbaş büyükbaş kurbanlık, Airfryer, benzinli motor yarın mağazada! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
A101 aktüel katalog 15 Haziran 2023: Küçükbaş büyükbaş kurbanlık, Airfryer, benzinli motor yarın mağazada! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
SON DAKİKA