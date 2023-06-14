A101 KATALOG 15 Haziran Perşembe indirimleri yayında: aktüelde Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fırsatı! Bu hafta A101aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel 15 Haziran 2023 kataloğu son dakika paylaşıldı! Perşembe indirimleri ile büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkıyor. Aynı zamanda televizyondan üçlü ankastre setine, tuşlu piyanodan oyuncak akülü arabaya kadar indirimli ürünler de raflarda yerini alacak. Bu hafta uydu alıcılı led tv, 3'lü ankastre set, çamaşır makinesi, derin dondurucu, çay makinesi, kahve makinesi, katlanır karyola yatak seti, bisiklet gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise A101'de yağsız fritöz Airfryer, koltuk takımı, benzinli motor dikkat çekiyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 15 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...