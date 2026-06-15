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Haberler Fotohaber A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:56

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Merakla beklenen A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026 Perşembe fırsatları resmen duyuruldu. Bu hafta "Aldın Aldın" etiketli afişlerde elektrikli araçlardan akıllı evcil hayvan ürünlerine, yazlık kamp malzemelerinden teknolojiye kadar devasa bir kampanya dönemi başlıyor. Kaçırılmayacak A101 indirimli fiyat listesi yayında.

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A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101, yeni haftada raflarına taşıyacağı cazip seçeneklerle alışveriş listelerinde yerini alıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği perşembe indirimlerinde, özellikle sıcak havalara özel kule tipi vantilatörler ve her ihtiyaca yanıt veren teknolojik cihazlar ön plana çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran Perşembe günü raflarda yerini alacak.

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 HAZİRAN 2026

Koltuk Örtüsü 199 TL

Kilim 399 TL

Banyo Paspası 99,50 TL

El Havlusu 49,50 TL

Merdiven 899 TL

Mini Ütü Masası 299 TL

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A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Bebek ve çocuk giyim ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar bu hafta A101'de!

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Izagara Tava 2299 TL

Çaydanlık 999 TL

Çay Bardağı 299 TL

Su Bardağı 19,50

Aşure Tenceresi 799 TL

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Oyuncak fırsatlarının yanı sıra bu perşembe A101 indirimlerinde kumandalı akülü araba dikkat çekiyor.

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Kamp Sandalyesi 1599 TL

Piknik Sandalyesi 349 TL

Masa Seti 1999 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 299 TL

Dağcı Çantası 399 TL

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ - 1

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ - 2

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 OTO-BAKIM ÜRÜNLERİ

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

Elektrikli Araç 239.990 TL

Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Motor Kaskı 1999 TL

Motorlu Bisiklet 19.990 TL

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 KÜÇÜK EV ALETLERİ

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 BEYAZ EŞYA

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
A101 aktüel katalog 18 Haziran 2026: Yaza özel fırsatlar! Aldın aldın A101 indirimlerinde neler var?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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