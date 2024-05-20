A101 aktüel kataloğu 23 Mayıs 2024: Bu Perşembe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 23 Mayıs 2024 Perşembe kataloğu yayında! Dev market zinciri, her hafta perşembe günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta televizyon, cep telefonu, beyaz eşya, cam ankastre set, torbasız elektrikli süpürge, Türk kahvesi makinesi, oyuncak çeşitleri, mutfak gereçleri gibi ürünler satışa çıkıyor. Koltuk ve halı yıkama makinesi, elektrikli moped, koltuk takımı, taraftar nevresim seti haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Mayıs A101 katalog aktüel indirimleri...