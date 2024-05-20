Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:06
A101 aktüel kataloğu 23 Mayıs 2024: Bu Perşembe koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel 23 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı! Perşembe indirimleri ile birçok ürün satışa çıkıyor. Televizyondan cep telefonuna, beyaz eşyadan cam ankastre sete, torbasız elektrikli süpürgeden koltuk takımına, oyuncak çeşitlerinden mutfak gereçlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyattan alıcısıyla buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise A101'de koltuk ve halı yıkama makinesi, elektrikli moped, taraftar nevresim setleri dikkat çekiyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...