A101 AKTÜEL KATALOĞU 8 OCAK 2026 | Bu hafta A101'de neler var? Perşembe günü satışta!
Giriş Tarihi: 03.01.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 07:08
A101'in 8 Ocak 2026 Perşembe günü geçerli olacak aktüel kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yerini aldı. Elektronikten mutfak ürünlerine, beyaz eşyadan ev tekstiline kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler bu hafta raflarda olacak. İşte, uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler için hazırlanan A101 yeni hafta kataloğu ve fırsat ürünleri...