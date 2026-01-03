A101 AKTÜEL KATALOĞU 8 OCAK 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

Her hafta sunduğu kampanyalarla ilgi gören A101, 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu ile yine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Perşembe günü satışa çıkacak fırsat ürünleri arasında teknoloji, ev gereçleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunuyor. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler neler?