Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:30

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 30 KASIM 2023 KATALOĞU || A101'de bu hafta indirimli ürünler var mı? LED TV, Mikrodalga Fırın, Dikey Süpürge...

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 30 Kasım 2023 Perşembe günü raflarda satışa çıkacak olan ürünler arasında Led TV'den mikrodalga fırına, dikey süpürgeden çamaşır makinesine birçok farklı ürün A101 mağazalarında vatandaşlar için satışa sunulacak. 25 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde raflarda satışa çıkacak indirimli ürünler listesi ve fiyatları da belli oldu. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Kasım 2023 fiyat listesi...