Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
A101 KATALOG 4 OCAK AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Motorlu bisiklet, beyaz eşya, kanepe, süpürge bu Perşembe satışta! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Aralık 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Perşembe satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan Aldın Aldın kataloğuna göre; Android ve LED TV'ler, notebook, dikey süpürge, kahve makinesi, saç şekillendiriciler, mutfak gereçleri, masa takımı, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri bu Perşembe raflarda yerini alıyor. Öte yandan motorlu bisiklet, beyaz eşya modelleri, 3'lü kanepe, süpürge haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, A101 katalog aktüel indirimleri tam liste ile A101'de bu hafta neler var? İşte, 4 Ocak A101 aktüel kataloğu…