A101 KATALOG 4 OCAK AKTÜEL İNDİRİMLERİ: Motorlu bisiklet, beyaz eşya, kanepe, süpürge bu Perşembe satışta! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak 2024 Perşembe günü için yayına verildi. Her Perşembe günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde yeni yılın ilk fırsatları belli oldu. A101'de bu Perşembe Android ve LED televizyonlar, notebook, cep telefonu, saç şekillendiriciler, masa takımı, beyaz eşya, kanepe, küçük ev aletleri, tekstil ürünleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 12.990 TL fiyatıyla Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini çıkardı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 4 Ocak 2024 A101 katalog aktüel indirimleri...