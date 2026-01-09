Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:58

A101 perşembe indirimleri! A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 15 Ocak 2026 yayında!

Yeni yılın indirim maratonu başlıyor! A101, her hafta olduğu gibi 15 Ocak 2026 Perşembe günü de raflarını teknoloji, ev tekstili ve züccaciye ürünleriyle donatıyor. Televizyonlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar yüzlerce kalem üründe dev indirimler tüketiciyi bekliyor. Peki, 15 Ocak A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte o ürünler.

A101, Ocak ayının ortasında bütçe dostu alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Bu Perşembe, özellikle kış aylarının ihtiyaçlarına yönelik kışlık giyim ürünleri ön plana çıkarken, teknoloji tutkunları için de uygun fiyatlı akıllı televizyon seçenekleri raflarda yerini alacak. "Aldın Aldın" sloganıyla satışa sunulacak olan 15 Ocak 2026 ürünleri A101 aktüel kataloğunda!

A101 15 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Bu haftanın "Yıldız Ürünleri" olarak nitelendirilen başlıca fırsatlar yayında!

