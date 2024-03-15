Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:53
A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!
A 101 zincir marketleri bünyesinde çalıştırmak üzere farklı hizmet pozisyonlarında personel alımı yapacak. İlgili kurum tarafından farklı kadrolarda 7.002-19.500 TL maaşla işçi personel alımı yapılacak. Adayların eğitim, beceri ve tecrübeleri doğrultusunda en uygun olduğu işi yapmalarını teşvik eden alımlar için başvuru tarihi, şartları ve detayları merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler A101 kasiyer ve personel alımı başvurusu ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte, A101 personel alımı başvuru detayları ve tüm bilgiler…