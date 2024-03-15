A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A101 ÇALIŞMA ŞARTLARI

A101'de çalışmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bazı idari kadrolar ile diğer kadrolarda çalışabilmek için özel şartlar aranabiliyor.

Tercihen lise mezunu, (duruma göre ilk öğrenim mezunu)

Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,

İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli,

Takım çalışmasına yatkın,

Şirketimizde kariyer yapmayı hedefleyen, El terminali kullanabilen,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,