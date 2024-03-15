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Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:53

A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A 101 zincir marketleri bünyesinde çalıştırmak üzere farklı hizmet pozisyonlarında personel alımı yapacak. İlgili kurum tarafından farklı kadrolarda 7.002-19.500 TL maaşla işçi personel alımı yapılacak. Adayların eğitim, beceri ve tecrübeleri doğrultusunda en uygun olduğu işi yapmalarını teşvik eden alımlar için başvuru tarihi, şartları ve detayları merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler A101 kasiyer ve personel alımı başvurusu ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte, A101 personel alımı başvuru detayları ve tüm bilgiler…

A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A101 birçok farklı pozisyona alım yapacağını paylaştı. Zincir marketlerde çalışmak için adaylardan belli yeterlilikler ve şartlar bekleniyor. Başvuruda bulunmak isteyenler A101 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki A101 6 bin lira net maaşla personel alımı ne zaman?

A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A101 ÇALIŞMA POZİSYONLARI

Eğer ki sizde A101'de çalışmak istiyorsanız farklı pozisyonlar için başvuruda bulunabiliyorsanız. Sadece kasiyer ve depo sorumlusu olarak değil diğer pozisyonlarda da iş imkanına sahip olabiliyorsunuz.

• Kasiyer

• Depo sorumlusu

• Mağaza yöneticisi

• Mağaza yönetici yardımcısı

• Depo şoförü

• Satış müdürü

• İdari işler

• Mali işler

• Bilişim sistemleri

• Muhasebeci

• Satın alma

• Depo araç bakım personeli

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A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A101 ÇALIŞMA ŞARTLARI

A101'de çalışmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bazı idari kadrolar ile diğer kadrolarda çalışabilmek için özel şartlar aranabiliyor.

Tercihen lise mezunu, (duruma göre ilk öğrenim mezunu)
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,
İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli,
Takım çalışmasına yatkın,
Şirketimizde kariyer yapmayı hedefleyen, El terminali kullanabilen,
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'deki A101 marketleri saat 09.00'da açılmakta ve 21.00'da kapanmaktadır. Bu saatler dışında çalışanlara ikili vardiya sistemi uygulanmaktadır. Marketteki personelin bir kısmı 08.30:17.00 saatleri arasında bir kısmı da 12.30:21.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Part time çalışacaklar için ise işe gelecekleri ve işten ayrılacakları saatler mağaza sorumlusu tarafından belirlenmekte ve günlük 5 saat olacak şekilde 09.00:21.00 saatleri arasında ayarlanmaktadır.

A101'de kasiyer ve depo sorumlusu olarak çalışmak isteyenler https://www.a101.com.tr/kariyer sayfası üzerinden başvurunu doldurabiliyor.

A101 personel alımı ne zaman, şartları belli mi? 7.002-19.500 TL maaşla personel alımı yapıyor!

MAAŞLAR (2024)

A101'de maaşlar genellikle asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Ancak ekstra prim ve yemek ücretleri de eklenmektedir. Maaşlar pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:

Kasiyer maaşları: 17.500 TL ile 19.000 TL arasında,

Part time maaşlar: 9.100 TL ile 10.000 TL arasında,

Mağaza müdürü maaşları: 22.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir.

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