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Giriş Tarihi: 06.07.2026 12:38

ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turu ile devam ediyor. ABD ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği mücadeleye ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izle ekranı

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ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

ABD Belçika maçı tarihi, yayın kanalı ve saati belli oldu. Futbolseverler son 16 mücadelelerini heyecanla takip diyor. ABD, önceki turda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Diğer tarafta Belçika ise uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle üst tura yükseldi.

ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

ABD BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Belçika maçı 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 03.00'te canlı yayınla TRT 1'de futbolseverlerle buluşacak.

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ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı.

ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

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