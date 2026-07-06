ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…

ABD Belçika maçı tarihi, yayın kanalı ve saati belli oldu. Futbolseverler son 16 mücadelelerini heyecanla takip diyor. ABD, önceki turda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Diğer tarafta Belçika ise uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle üst tura yükseldi.