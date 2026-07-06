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ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…
Giriş Tarihi: 06.07.2026 12:38
ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası ABD Belçika maçı canlı izle…
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turu ile devam ediyor. ABD ile Belçika'nın karşı karşıya geleceği mücadeleye ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izle ekranı