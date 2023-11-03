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Haberler Fotohaber AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile (TEFE-TÜFE) 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:33

AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile (TEFE-TÜFE) 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

Merakla beklenen 2023 Ekim ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Piyasaları yakından takip edenler TÜİK Ekim enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için enflasyon beklentisi belli olacak. Böylece kira artış oranı, emekli zammı ve memur zammı için bir veri daha kesinleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki Ekim ayı enflasyon oranları nasıl? 2023 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…

AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

Ekim ayı enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacak rakamlar sonrası kira artış oranı, emekli zammı ve memur zammı için Ekim ayı enflasyon verisi belli olacak. Böylece Ocak zammı üzerinde etkili olacak rakamlar şekil alacak. Peki 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte ayrıntılar…

AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

023 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Buna göre Ekim enflasyonu da 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da TÜİK resmi inaternet sitesi üzerinden duyurulacak.

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AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Eylül ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

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