AÇIKLANIYOR! Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile (TEFE-TÜFE) 2023 Ekim enflasyon beklentisi nedir?

Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:33

Merakla beklenen 2023 Ekim ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Piyasaları yakından takip edenler TÜİK Ekim enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için enflasyon beklentisi belli olacak. Böylece kira artış oranı, emekli zammı ve memur zammı için bir veri daha kesinleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki Ekim ayı enflasyon oranları nasıl? 2023 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…