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Haberler Fotohaber Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:36

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim eğitimi almak isteyen öğrenciler AÖF kayıt takvimi ve ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılı öncesi Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri belli oldu. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının 21 Ağustos-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri ve ücreti…

Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri 2023-2024

AÖF kayıt tarihleri, ücretleri ve bölümleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Açıköğretim fakülteleri üzerinden eğitim almak isteyen binlere kişi "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt işleminin tamamlanması için belirlene tarih dilimlerinde kayıt ücretlerini de yatırması gerekiyor. İşte, AÖF Açıköğretim kayıt takvimi, tarihleri ve ücretleri…

Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri 2023-2024

2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Çevrimiçi (Online) Başvuru, Kayıt ve Kayıt Yenileme/Ders Seçimi Tarihleri

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma 5 gün
- ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma 5 gün

- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 8 gün
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 15 gün
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Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri 2023-2024

BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma 12 gün

YAZ OKULU
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Ders Seçme 01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma 5 gün

* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)
Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri 2023-2024

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri 2023-2024

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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