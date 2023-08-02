Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt tarihleri, ücretleri ve bölümleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Açıköğretim fakülteleri üzerinden eğitim almak isteyen binlere kişi "AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt işleminin tamamlanması için belirlene tarih dilimlerinde kayıt ücretlerini de yatırması gerekiyor. İşte, AÖF Açıköğretim kayıt takvimi, tarihleri ve ücretleri…