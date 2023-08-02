Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim eğitimi almak isteyen öğrenciler AÖF kayıt takvimi ve ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılı öncesi Anadolu Üniversitesi kayıt tarihleri belli oldu. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının 21 Ağustos-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri ve ücreti…
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- İkinci Üniversite
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
|- ANADOLUYÖS
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- Dikey Geçiş (DGS)
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Ek Yerleştirme
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Sağlık Lisans Tamamlama
|YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Yatay Geçiş
|11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
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- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|8 gün
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|15 gün
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma
|12 gün
|YAZ OKULU
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Ders Seçme
|01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma
|5 gün
* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.
** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.
|Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
|Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
|Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri
|01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)