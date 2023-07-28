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Haberler Fotohaber Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:55

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarına erişim sağlayan binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihlerine odaklandı. Bu bağlamda on binlerce kişi Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, 2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri…

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. YKS sınav sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci için tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü başladı ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri on binlerce adayın gündeminden düşmüyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Çevrimiçi (Online) Başvuru, Kayıt ve Kayıt Yenileme/Ders Seçimi Tarihleri

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma 5 gün
- ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 57 gün
- Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. -
- Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma 5 gün

- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 8 gün
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi 15 gün
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma 12 gün

YAZ OKULU
Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
- Ders Seçme 01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma 5 gün

* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri 05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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