Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarına erişim sağlayan binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihlerine odaklandı. Bu bağlamda on binlerce kişi Açıköğretim AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, 2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri…
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- İkinci Üniversite
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
|- ANADOLUYÖS
|21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|57 gün
|- Dikey Geçiş (DGS)
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Ek Yerleştirme
|ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Sağlık Lisans Tamamlama
|YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
|-
|- Yatay Geçiş
|11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
|5 gün
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- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|8 gün
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
|15 gün
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil)
|05 Şubat 2024 Pazartesi- 16 Şubat 2024 Cuma
|12 gün
|YAZ OKULU
|Kayıt Türü
|Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Süre
|- Ders Seçme
|01 Temmuz 2024 Pazartesi- 05 Temmuz 2024 Cuma
|5 gün
* ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.
** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.
|Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|02 Ekim 2023- 21 Ocak 2024 (16 Hafta)
|Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri
|05 Şubat 2024- 26 Mayıs 2024 (16 Hafta)
|Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri
|01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 (7 Hafta)