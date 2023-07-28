Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? | AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? İşte, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. YKS sınav sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci için tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü başladı ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri on binlerce adayın gündeminden düşmüyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…