Giriş Tarihi: 01.01.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
20:56
Acun Ilıcalı’nın kullandığı araba hangi marka? Survivor 2024 All Star Acun Ilıcalı’nın kullandığı araba modeli nedir?
Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star sezonu açılışını eski model modifiye edilmiş bir araçla yaptı. Ilıcalı'nın kullandığı aracı görenler hangi marka ve model olduğunu öğrenmek isteyerek Acun Ilıcalı'nın kullandığı araba hangi marka, modeli nedir? şeklinde araştırmalar yapıyor. Merak konusu olan Acun Ilıcalı'nın kullandığı araba hangi marka-model? Sorusu yanıtları ve tüm detaylar.