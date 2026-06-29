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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:53
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!
Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın takip ettiği 15 bin personel alımında başvuru süreci tamamlandı. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında sınava çağrılacak adaylar ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak ediliyor. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro dağılımı nasıl?