Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı teşkilatı, ceza infaz kurumları, icra daireleri ile merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular 7 Haziran ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Sürecin bundan sonraki aşamasında adaylar, başvuru yaptıkları birimlerin duyuracağı uygulamalı ve sözlü sınav takvimini takip edecek.