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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 11:53

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın takip ettiği 15 bin personel alımında başvuru süreci tamamlandı. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında sınava çağrılacak adaylar ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak ediliyor. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro dağılımı nasıl?

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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı teşkilatı, ceza infaz kurumları, icra daireleri ile merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular 7 Haziran ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Sürecin bundan sonraki aşamasında adaylar, başvuru yaptıkları birimlerin duyuracağı uygulamalı ve sözlü sınav takvimini takip edecek.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları, 7 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 22 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.

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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

15 bin kişilik alımda farklı öğrenim düzeylerine yönelik birçok kadro yer aldı. Başlıca kadrolar şöyle:

  • Zabıt kâtibi
  • Mübaşir
  • İnfaz ve koruma memuru
  • Ceza infaz kurumu kâtibi
  • İcra kâtibi
  • Koruma ve güvenlik görevlisi
  • Psikolog
  • Sosyal çalışmacı
  • Hemşire
  • Teknisyen
  • Şoför
  • Aşçı
  • Hizmetli
  • Kaloriferci
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için tüm kadroları kapsayan sonuç tarihi açıklanmadı.

Adayların uygulamalı sınav, sözlü sınav ve nihai başarı listelerine ilişkin duyuruları; başvuru yaptıkları adalet komisyonu, ceza infaz kurumu veya ilgili genel müdürlüğün resmî internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu!

İCRA KÂTİBİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

900 icra kâtibi alımında uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 16-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.

Uygulamalı sınavların 1 Ağustos 2026 tarihinde ve devam eden günlerde yapılması planlanıyor. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ise en geç 17 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınavlar 22 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

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