Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan ve başvuruları tamamlanan 15 bin personel alımı hakkındaki son durum, adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve diğer kadrolar için yapılan alımın değerlendirme aşamasında son viraja girildi. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi.