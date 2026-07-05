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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:41
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!
Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve çeşitli kadrolarda yapılacak 15 bin personel alımı sürecindeki kritik bekleyiş devam ediyor. Kamuda kariyer hedefleyen adayların başvurularını tamamladığı süreçte sonuç aşaması dikkat çekti. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmelere dair detaylar...