Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:41

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve çeşitli kadrolarda yapılacak 15 bin personel alımı sürecindeki kritik bekleyiş devam ediyor. Kamuda kariyer hedefleyen adayların başvurularını tamamladığı süreçte sonuç aşaması dikkat çekti. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmelere dair detaylar...

  • ABONE OL
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan ve başvuruları tamamlanan 15 bin personel alımı hakkındaki son durum, adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve diğer kadrolar için yapılan alımın değerlendirme aşamasında son viraja girildi. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Adalet teşkilatını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan büyük istihdam hamlesinde başvuru süreci tamamlandı. Bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklama doğrultusunda, adaylar başvurularını 7 Haziran - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 15 bin personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuçları bekleniyor!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

Zabıt Katibi: 5.259 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra Katibi: 900 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro Personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA