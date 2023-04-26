Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

Son Dakika Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı resmen açıldı. Bakan Bekir Bozdağ tarafından duyurulan ve daha sonra Resmi Gazete'de yer alan alıma dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak sözleşmeli personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı da belli oldu. 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. KPSS puanları ile başvuruda bulunan adaylar işlemlerini tamamlıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e-devlet ekranı…