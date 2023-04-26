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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 07:56

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

Son Dakika Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı resmen açıldı. Bakan Bekir Bozdağ tarafından duyurulan ve daha sonra Resmi Gazete'de yer alan alıma dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak sözleşmeli personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı da belli oldu. 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler soruları yanıt arıyor. KPSS puanları ile başvuruda bulunan adaylar işlemlerini tamamlıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e-devlet ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı e devlet başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek sözleşmeli personeller arasında icra katibi psikolog, sosyal çalışmacı, infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, hemşire gibi branşlar bulunuyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru şartları ve tarihleri adayların gündeminde. Son gün gelmeden işlemler tamamlanıyor. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 120 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 120 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için geri sayım başladı.

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.'' kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru kılavuzu 1 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru kılavuzu 2 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 1 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 2 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 3 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu 4 için tıklayınız

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru e devlet ekranı: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları, 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 67 sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı al 419 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 personel alımı için başvurular ise e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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