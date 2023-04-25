ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı e devlet üzerinde erişime açıldı. 22 bin 43 personel alımı başvuruları Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri ile icra daireleri için yapılacak. Merkez ve taşra teşkilatı için Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında araştırmalarda bulunmaya başladı. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanları