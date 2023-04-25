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Haberler Fotohaber ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 25.04.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 20:36

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı e devlet üzerinde erişime açıldı. 22 bin 43 personel alımı başvuruları Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri ile icra daireleri için yapılacak. Merkez ve taşra teşkilatı için Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında araştırmalarda bulunmaya başladı. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları yayımlandı. Bugün itibariyle başlayan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri yayımlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 kişi alınacak. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı ile ilgili ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı için başvurular, 25 Nisan 2023 Salı günü (bugün) başlıyor 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları, 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 67 sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı al 419 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 personel alımı için başvurular ise e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU: 22 bin 43 kişi Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, il dağılımı ve kontenjanları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

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