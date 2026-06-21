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Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:45

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve çeşitli kadrolarda yapılacak 15 bin personel alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Kamuda kariyer hedefleyen adayların heyecanla takip ettiği süreçte, e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların son tarihi dikkat çekti. Peki, kadro ve branş dağılımının netleştiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla adliyeler, ceza infaz kurumları ve icra daireleri bünyesinde görevlendirilecek yeni çalışma arkadaşlarının alım detaylarını paylaşmıştı. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı süreci, kamu kurumlarında istihdam edilmesi süreci açısından adayların gündeminde yer aldı. Haziran ayında başlayan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurularının son tarihi için geri sayım başladı.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet teşkilatını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan büyük istihdam hamlesinde başvuru tarihleri netleşti. Bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 7 Haziran - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;

-Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

-Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

h) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;

-Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Zabıt Katibi: 5.259 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra Kâtibi: 900 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro Personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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