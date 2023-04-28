Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı ile ilgili ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı için başvurular, 25 Nisan 2023 Salı günü başladı ve 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.