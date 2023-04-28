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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 15:31

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine toplam 22 bin 43 personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin Resmi Gazete ilanıyla birlikte başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl sorularına yanıt arıyor. İstenen şartları taşıyan adaylar, 11 Mayıs'a kadar işlemlerini e-devlet üzerinden tamamlayabilecek. İşte, 22 bin 43 Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 kişi alınacak. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı alımları için 25 Nisan'da başlayan başvuru süreci e-Devlet üzerinden devam ediyor. 22 bin 43 Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı başvuru yapmak isteyen adayların gündeminde. İşte, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru e-devlet ekranı ve şartları…

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı ile ilgili ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı için başvurular, 25 Nisan 2023 Salı günü başladı ve 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları, 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 67 sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı al 419 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 personel alımı için başvurular ise e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor! 2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI 2023

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alımı Başvuru Genel Şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.

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