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Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:39

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sonuçları sorgulanıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Binlerce kişinin başvurduğu alım sürecinde gözler Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sonuçları sorgulanıyor!

Adalet Bakanlığı sonuçları, personel alımı başvurusunda bulunan adayların gündemindeki yerini koruyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başarılı adaylar belirlenirken, sorgulama işlemleri de resmi ekran üzerinden yapılabilecek. Adaylar, sonuç açıklama tarihiyle ilgili gelecek duyuruları yakından takip ediyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sonuçları sorgulanıyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımın sonuçların açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sonuçları sorgulanıyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sonuçları sorgulanıyor!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

  • Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
  • Zabıt Katibi: 5.259 kişi
  • İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
  • Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
  • Mübaşir: 1.041 kişi
  • İcra Kâtibi: 900 kişi
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
  • Psikolog: 410 kişi
  • Teknisyen: 322 kişi
  • Büro Personeli: 316 kişi
  • Hemşire: 286 kişi
  • Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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