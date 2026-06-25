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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı sürecinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce kişi, sonuçların ne zaman duyurulacağını ve hangi ekran üzerinden sorgulanacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılacak değerlendirme sürecinin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Adaylar, sonuçları resmi kanallar üzerinden takip edecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylara odaklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kimlik bilgileriyle sorgulama yaparak yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci, 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Adayların merakla beklediği sonuçların açıklanma tarihine dair ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

  • Zabıt Katibi: 5.259 kişi
  • İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
  • Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
  • Mübaşir: 1.041 kişi
  • İcra Katibi: 900 kişi
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
  • Psikolog: 410 kişi
  • Teknisyen: 322 kişi
  • Büro Personeli: 316 kişi
  • Hemşire: 286 kişi
  • Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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