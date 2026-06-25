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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı sürecinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce kişi, sonuçların ne zaman duyurulacağını ve hangi ekran üzerinden sorgulanacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılacak değerlendirme sürecinin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Adaylar, sonuçları resmi kanallar üzerinden takip edecek.