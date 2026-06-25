Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor! Ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci, 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Adayların merakla beklediği sonuçların açıklanma tarihine dair ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı.