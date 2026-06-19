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Haberler Fotohaber Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:18

Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV'de!

2014 yapımı Adalet (Equalizer), aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu film, geçmişini geride bırakmaya çalışan eski ajan Robert McCall'ın adalet için verdiği mücadeleyi ekranlara taşıyor. Tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla öne çıkan yapım, izleyicilere heyecan dolu bir hikâye sunuyor.

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Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV’de!

Adalet (The Equalizer), 2014 yapımı aksiyon ve gerilim türündeki filmiyle bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği yapım, Richard Lindheim ve Richard Wenk'in senaryosuyla dikkat çekiyor. Film, eski bir gizli ajan olan Robert McCall'ın adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalıştığı heyecan dolu hikâyesiyle ekran başındakileri kendine bağlıyor.

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV’de!

ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?

McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır...

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Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV’de!

ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI

Denzel Washington – Robert McCall

Marton Csokas – Teddy Rensen / Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz – Alina / "Teri"

Melissa Leo – Susan Plummer

Bill Pullman – Brian Plummer

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV’de!

Denzel Washington – Robert McCall

Marton Csokas – Teddy Rensen / Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz – Alina / "Teri"

Melissa Leo – Susan Plummer

Bill Pullman – Brian Plummer

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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