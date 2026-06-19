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Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:18
Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Adalet filmi bu akşam TV'de!
2014 yapımı Adalet (Equalizer), aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu film, geçmişini geride bırakmaya çalışan eski ajan Robert McCall'ın adalet için verdiği mücadeleyi ekranlara taşıyor. Tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla öne çıkan yapım, izleyicilere heyecan dolu bir hikâye sunuyor.