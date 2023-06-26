Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adana’da bayram namazı saat kaç? Diyanet ile 28 Haziran Adana Kurban Bayramı namazı vakti ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 19:52

Adana’da bayram namazı saat kaç? Diyanet ile 28 Haziran Adana Kurban Bayramı namazı vakti ne zaman?

Adana ilimizde Kurban Bayramı'nı karşılayacak olanlar sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saatini diyanet bilgileriyle öğrenmek isteyerek Adana bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 2023 Adana bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Adana bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Adana Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Adana bayram namazı saati, Kurban Bayramı'nda bayram namazına gidecek olanlar tarafından merak edilerek Adana bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? şeklindeki soru üzerinden diyanet bilgilerine erişmek amacıyla araştırılmaya devam ediliyor.

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Adana Bayram namazı saati ve tüm detaylar şöyle;

Adana bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Adana Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı namazı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Adana Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

ADANA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Adana ilimizde 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak olan bayram namazı saat 05.54'te başlayacak.

Adana bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Adana Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Adana bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Adana Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

SON DAKİKA