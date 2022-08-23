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Haberler Fotohaber Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası
Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 16:17

Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana metro durakları haritası incelendiğinde metro sisteminin şehrin birçok lokasyona uğradığı görülebilir. Adana metro durakları ulaşım amacı ile en çok kullanılan duraklardır. Kişiler metro sayesinde Adana'nın en uzak köşesine rahatlıkla ulaşım sağlayabilme imkanı bulabiliyor. Adana metro durakları arası kaç dakika sorusu da bu bakımdan son derece merak ediliyor. Bu nedenle Adana metro durak isimleri, sefer saatleri, güzergahı ve istasyon haritası gibi detayları sizler için araştırdık ve paylaştık.

Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana metro durakları haritası üzerinde birçok durak ismi bulunuyor. Her durak arasında belirli bir bekleme süresi bulunuyor. Bununla birlikte Adana metro güzergahı yalnızca belirli lokasyonları içine alıyor. Metro durakları arası kaç dakika sorusu da bu bakımdan merak edilen bir konu oluyor. Adana metro yaygın kullanılan ulaşım araçları arasında yer alıyor. Bu nedenle Adana metro durak isimleri, sefer saatleri, güzergahı ve istasyon haritası hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamından bulabilirsiniz.

Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana Metro Durak İsimleri

Adana metro günümüzde en çok tercih edilen ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor. Yalnızca belirli bir güzergah üzerinde ulaşım hizmeti verilse de birçok kişi günümüzde metro ile seyahat etmeyi daha fazla tercih ediyor. Adana metro durak isimleri de bu bakımdan araştırılanlar arasında yer alıyor. Adana metro hattı Ruh Sağlığı yani Hastane durağından başlıyor ve Akıncılar olarak bilinen son durakta son buluyor. Bu iki durak arasındaki hareketi sırasında da 13 tane duraktan geçiyor. Metro hattının çalışma saatleri ise sabahları saat 06:00'da başlıyor. Akşamları ise 23:00'da bitiyor. Bu durum haftanın tüm günlerinde geçerlidir. Durak isimleri ise şu şekildedir:

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Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası
  • Ruh Sağlığı/ Hastane
  • Anadolu Lisesi
  • Huzurevi
  • Mavi Bulvar
  • Yurt
  • Yeşilyurt
  • Fatih
  • Vilayet
  • İstiklal
  • Kocavezir
  • Hürriyet İstasyonu
  • Cumhuriyet İstasyonu
  • Akıncılar

Olmak üzere 13 farklı duraktan geçer. Her durakta belli bir bekleme süresi vardır. Aynı zamanda duraklarda bekleme süresi 15 dakikadır. Yani metro her 15 dakikada bir gelir ve kişilere ulaşım hizmeti verir.

Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Adana metro durakları arasındaki mesafe ise her durak için farklılık gösteriyor. Bu nedenle mesafeler göz önünde bulundurulduğunda metronun geliş saatinde de kaymalar olabiliyor. Adana metrosu iki yönlü olarak hizmet verir. Aynı anda hem hastane tarafına hem de akıncılar tarafına giden araç bulunur. Adana metrosu haftanın tüm günlerinde hizmet vermektedir.

Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana içinde ulaşımda önemli bir kolaylık olan metro kısa sürede ulaşım sağladığı için tercih ediliyor. İstiklal durağı çarşı merkeze gitmek isteyen kişilerin indiği bir duraktır. Bununla birlikte Optimum AVM'ye gitmek isteyen kişilerin son durak olan Akıncılar durağında inmesi gerekir. Her durak arası oldukça kısa mesafelidir. Bu nedenle Hastane ve Akıncılar arası mesafe en fazla 30- 35 dakika sürmektedir.

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