Adana Metro Durakları Haritası - Adana Metro Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı ve İstasyon Haritası

Adana Metro Durak İsimleri

Adana metro günümüzde en çok tercih edilen ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor. Yalnızca belirli bir güzergah üzerinde ulaşım hizmeti verilse de birçok kişi günümüzde metro ile seyahat etmeyi daha fazla tercih ediyor. Adana metro durak isimleri de bu bakımdan araştırılanlar arasında yer alıyor. Adana metro hattı Ruh Sağlığı yani Hastane durağından başlıyor ve Akıncılar olarak bilinen son durakta son buluyor. Bu iki durak arasındaki hareketi sırasında da 13 tane duraktan geçiyor. Metro hattının çalışma saatleri ise sabahları saat 06:00'da başlıyor. Akşamları ise 23:00'da bitiyor. Bu durum haftanın tüm günlerinde geçerlidir. Durak isimleri ise şu şekildedir: