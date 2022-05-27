Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 17:37

Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Bazı dönemlerde yaşanılan hormonal değişiklikler ve mevsim geçişlerinde adet gecikmesi yahut regl döngüsünde değişiklikler olabilmektedir. Bu durum o an için sağlık açısından büyük sorun teşkil etmese bile, kişiye bir takım rahatsızlıklar hissettirir. Eğer regl bir sağlık problemi yüzünden gecikmemişse, evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler ile geciken adet söktürülebilir. Adet söktürücü bitkiler ve çaylar nelerdir? Evde kesin ve garantili adet söktürücü yöntemler nelerdir? Bu soruların yanıtları ile adet söktürücü en bilinen ve kesin yöntemleri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Evde hazırlanabilecek bazı doğal tarifler ile geciken adeti söktürmek mümkün. Çoğu kişinin evinde mutlaka bulunan basit ve doğal malzemeler ile hazırlanan bu tarifler, regl gecikmesi yaşayan kadınların mutlaka bilmesi gereken yöntemlerdir. Lakin unutmamak gerekir, devamlı bir adet gecikmesi durumu yaşayanların, mutlaka uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Bu yazımızda sizler için 'Evde kesin adet söktürücü yöntemler nelerdir? Adet söktürücü bitkiler nelerdir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte detaylar...

Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Adet Söktürücü Bitkiler

Regl döngüsünde gecikme yaşayan kişilerin adet söktürmek için başvurduğu ve sonuç aldığı bilinen en kesin yöntemler vardır. Bu yöntemler bitki ve doğal çaylardan oluşan tariflerdir. Bu tariflerin bazılarının 1 günde adet söktürücü özelliği varken, bazılarının ise düzenli kullanımın sonucu adet döngüsünü düzenleme özelliği vardır. Tabi bunların hepsi kişinin bünyesi ile de alâkalı bir durumdur. Sizlerle paylaşacağımız tarifleri uygulamadan önce uzman bir hekime danışmanızda fayda vardır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Soğan suyu: Bir bardak suda küçük bir soğanın kaynatılarak hazırlanan bu kürün, sabah akşam aç karına içildiği vakit adet söktürücü etkisi vardır.

Mısır püskülü: Mısır püsküllerinin kaynatılıp, demlenmesiyle hazırlanan suyun hem adet söktürücü hem de adet sancılarını hafifletici etkisi vardır.

Avokado: Tüketilmesi oldukça keyifli olan avokado, düzenli olarak haftada 1-2 kez tüketildiği vakit adet düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Dereotu: Sabahları aç karına bir tutam dereotu tüketmek hormonları düzenler ve geciken adeti söktürür.

Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Adet Söktürücü Çaylar

Adet söktürücü yöntemleri deyince, en tutulan ve etkisi hızla görülen yöntemlerin başında adet söktürücü özelliği olan karışım ve çaylar gelir. Bu çayları ve karışımları şöyle sıralayabiliriz;

Adaçayı: Doğal östrojen hormonu kaynaklarından biri olan adaçayı bitkisinin, demlenerek tüketilmesi hâlinde geciken adeti söktürme özelliği vardır. Aynı zamanda adaçayının, regl sancısı ve regl dönemi yaşanılan diğer hassasiyetlerin hepsini en aza indirme gibi bir etkisi vardır.

Civanperçemi Çayı: Rahimde kist ve yara oluşumunu engelleme gibi bir etkisi olan civanperçemi bitkisini çay gibi demleyip günde bir bardak tüketmek adet düzensizliği problemlerine iyi gelecektir. Yalnız bu çayın oldukça acı bir tadı vardır, hazırlanan çaya bir miktar bal eklemek içimi daha kolay ve keyifli bir hale getirilecektir.

Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Kekik ve Nane Çayı: Bir tutam kekik ve naneyi bir bardak su ile kaynatarak hazırlanan bu çay, sabahları aç karına içildiği vakit en hızlı adet söktürücü etki gösteren bir kürdür.

Zencefil Çayı: Rahim içi yaraların, iltihapların ve kistlerin oluşumunu engelleme özelliği olan zencefilli toz yahut çay olarak tüketmek, regl gecikmesi için oldukça faydalıdır. Toz zencefile bal ekleyerek macun haline gelen karışımını ya da kabukları soyulmuş zencefilin bir bardak suyla demleyerek hazırlanan çayı tüketebilirsiniz.

SON DAKİKA