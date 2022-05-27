Adet Söktürücü Bitki Ve Çaylar - Evde En Kesin Ve Garantili 1 Günde Adet Söktürücü Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Adet Söktürücü Çaylar

Adet söktürücü yöntemleri deyince, en tutulan ve etkisi hızla görülen yöntemlerin başında adet söktürücü özelliği olan karışım ve çaylar gelir. Bu çayları ve karışımları şöyle sıralayabiliriz;

Adaçayı: Doğal östrojen hormonu kaynaklarından biri olan adaçayı bitkisinin, demlenerek tüketilmesi hâlinde geciken adeti söktürme özelliği vardır. Aynı zamanda adaçayının, regl sancısı ve regl dönemi yaşanılan diğer hassasiyetlerin hepsini en aza indirme gibi bir etkisi vardır.

Civanperçemi Çayı: Rahimde kist ve yara oluşumunu engelleme gibi bir etkisi olan civanperçemi bitkisini çay gibi demleyip günde bir bardak tüketmek adet düzensizliği problemlerine iyi gelecektir. Yalnız bu çayın oldukça acı bir tadı vardır, hazırlanan çaya bir miktar bal eklemek içimi daha kolay ve keyifli bir hale getirilecektir.