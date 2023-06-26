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Haberler Fotohaber Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 14:34

Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

Adıyaman bayram namazı saati 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı namaz saatleri listesinde araştırılıyor. Kurban Bayramı birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. İslam alemi il il araştırmalara başladı. Adıyaman bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Dört günlük bayram ibadetle dolu geçiriliyor. Peki, Adıyaman bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, Adıyaman namaz vakti…

Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

Adıyaman bayram namazı kaçta sorusu yanıt arıyor. Diyanet ile araştırmalar hız kazandı. 81 ilde paylaşılan namaz saatleri Adıyaman için araştırılıyor. 28 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak ediliyor. Adıyaman bayram namazı saati 2023 İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Namaz öncesi son kontroller yapılıyor. Peki, Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, cevabı…

Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri 2023 paylaşıldı. İl il namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden öğreniliyor.

28 Haziran 2023 Çarşamba günü eda edilecek Adıyaman bayram namazı saati 05.41 olarak belirlendi.

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Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

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Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM HUTBESİ 28 HAZİRAN 2023

KURBAN BAYRAMI: KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "De ki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."[2]

Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

Kıymetli Müslümanlar!

Az önce bayram namazımızı eda ettik elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek, Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki, kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan, ancak takvamız ve samimiyetimizdir.

Değerli Müminler!

Bugün, kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve O'nun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim'in sadakatini, Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür.

Bugün, dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin aynı duygularla "Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Buyur Allah'ım buyur! Emrine uydum, Sana geldim." nidalarının arş-ı âlâya yükseldiği gündür.

Bugün, iman kardeşliğinin ruhlarımızı bir bahar rüzgârı gibi sardığı, gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının dağıldığı neşe ve mutluluk günüdür.

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