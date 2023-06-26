Adıyaman bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

Kıymetli Müslümanlar!
Az önce bayram namazımızı eda ettik elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek, Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki, kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan, ancak takvamız ve samimiyetimizdir.
Değerli Müminler!
Bugün, kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve O'nun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim'in sadakatini, Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür.
Bugün, dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin aynı duygularla "Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Buyur Allah'ım buyur! Emrine uydum, Sana geldim." nidalarının arş-ı âlâya yükseldiği gündür.
Bugün, iman kardeşliğinin ruhlarımızı bir bahar rüzgârı gibi sardığı, gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının dağıldığı neşe ve mutluluk günüdür.