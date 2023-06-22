Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:20

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Adıyaman deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir deprem yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntı olduğu düşünülen sarsıntının ardından Adıyaman'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Depremin çevre illerden de hissedildiği duyuruldu. 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Adıyaman deprem son dakika bilgileri…