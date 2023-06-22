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Haberler Fotohaber Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:20

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Adıyaman deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir deprem yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntı olduğu düşünülen sarsıntının ardından Adıyaman'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Depremin çevre illerden de hissedildiği duyuruldu. 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Adıyaman deprem son dakika bilgileri…

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika Adıyaman deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman son depremler listesi ile takip ediliyor. Bölgedeki artçılar sürerken Adıyaman Çelikhan ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri takip ediliyor. 22 Haziran 2023 Adıyaman deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

ADIYAMAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

22 Haziran 2023 Salı günü saat 08.21'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

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Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Çelikhan (Adıyaman)

Tarih: 2023-06-22

Saat: 08:21:02 TSİ

Enlem: 38.104 N

Boylam: 38.452 E

Derinlik: 7.01 km

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adıyaman deprem son dakika haberi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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