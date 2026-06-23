Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

2026 yılı adli tatil dönemi, temmuz ayının ikinci yarısında başlayacak ve yeni adli yılın açılmasıyla sona erecek. Hukuk, ceza ve idari yargıda farklı düzenlemeler bulunurken nöbetçi mahkemeler, tutuklu dosyalar ve acil nitelikteki işlemler tatil süresinde de yürütülecek. Adli tatil tarihleri kapsamında mahkemelerin tamamen kapanmadığı, belirli dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürdüğü biliniyor.