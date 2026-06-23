Haberler
Fotohaber
Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri
Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:44
Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri
Yaz döneminde mahkemelerdeki çalışma düzeninin değişeceği adli tatil tarihi yaklaşırken dava dosyası bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı süreçlerini takip edenler için takvim açıklandı. Süreç boyunca tüm yargı işlemleri durmayacak, kanunda ivedi kabul edilen dava ve başvurular devam edecek. İşte, 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri…