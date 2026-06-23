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Haberler Fotohaber Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri
Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:44

Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

Yaz döneminde mahkemelerdeki çalışma düzeninin değişeceği adli tatil tarihi yaklaşırken dava dosyası bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı süreçlerini takip edenler için takvim açıklandı. Süreç boyunca tüm yargı işlemleri durmayacak, kanunda ivedi kabul edilen dava ve başvurular devam edecek. İşte, 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri…

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Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

2026 yılı adli tatil dönemi, temmuz ayının ikinci yarısında başlayacak ve yeni adli yılın açılmasıyla sona erecek. Hukuk, ceza ve idari yargıda farklı düzenlemeler bulunurken nöbetçi mahkemeler, tutuklu dosyalar ve acil nitelikteki işlemler tatil süresinde de yürütülecek. Adli tatil tarihleri kapsamında mahkemelerin tamamen kapanmadığı, belirli dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürdüğü biliniyor.

Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Adli tatil süresi 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek

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Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesine göre adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlıyor, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Adli tatil ne zaman, mahkemeler kapalı mı? İşte 2026 Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri

MAHKEMELER ADLİ TATİLDE KAPALI MI?

Adli tatilde mahkemeler tamamen kapalı olmayacak. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev yapmayı sürdürecek. Ayrıca kanunda ivedi kabul edilen dava ve işlemler için yargısal süreç devam edecek.

Hukuk mahkemelerinde adli tatil döneminde görülebilecek başlıca dava ve işler şöyle:

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
  • Nafaka davaları
  • Velayet, vesayet ve soybağına ilişkin işler
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları
  • İşçilerin iş sözleşmesinden kaynaklanan davaları
  • İflas, konkordato ve yeniden yapılandırma işlemleri
  • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
  • Çekişmesiz yargı işleri
  • Mahkemenin ivedi olduğuna karar verdiği dava ve başvurular

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