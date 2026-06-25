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AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:28
AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi
Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi sürecinde katılacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için takvim değişikliği yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan güncellemeyle birlikte daha önce açıklanan sınav günü ileri bir tarihe alınırken, adayların dikkate alacağı yeni tarih de netleşti. İşte 2026 MEB-AGS sınav takviminde yapılan değişikliğe dair tüm detaylar…