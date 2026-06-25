Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:28

AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi sürecinde katılacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için takvim değişikliği yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan güncellemeyle birlikte daha önce açıklanan sınav günü ileri bir tarihe alınırken, adayların dikkate alacağı yeni tarih de netleşti. İşte 2026 MEB-AGS sınav takviminde yapılan değişikliğe dair tüm detaylar…

  • ABONE OL
AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

ÖSYM, 2026-MEB-AGS ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı tarihi güncelledi. İlk takvimde temmuz ayının ortasında yapılması planlanan sınav ertelenirken, adayların merak ettiği yeni sınav tarihi de belli oldu. Güncellenen takvimle birlikte başvuru ve sonuç süreçlerine ilişkin ayrıntılar da netlik kazandı.

AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

AGS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ!

ÖSYM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 2026-MEB-AGS sınav tarihini güncelledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, ÖSYM'nin 3 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla sınav tarihi değiştirildi. Buna göre 2026-MEB-AGS ile AGS ve ÖABT oturumları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA