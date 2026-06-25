AGS ne zaman yapılacak? 2026 MEB-AGS tarihi değişti! Yeni sınav günü ve sonuç tarihi

ÖSYM, 2026-MEB-AGS ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı tarihi güncelledi. İlk takvimde temmuz ayının ortasında yapılması planlanan sınav ertelenirken, adayların merak ettiği yeni sınav tarihi de belli oldu. Güncellenen takvimle birlikte başvuru ve sonuç süreçlerine ilişkin ayrıntılar da netlik kazandı.