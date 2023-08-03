Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, belli oldu mu? Temmuz enflasyon oranı ile 2023 konut ve işyeri Ağustos kira artış oranı hesaplama

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI!

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.