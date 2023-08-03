Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, belli oldu mu? Temmuz enflasyon oranı ile 2023 konut ve işyeri Ağustos kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama 2023 Ağustos ayı için başladı. Temmuz ayı enflasyon oranı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamları açıklanması sonrası TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve yeni ayın kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada Ağustos kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı Ağustos ayı için sorgulanıyor. Öte yandan yüzde 25'lik sınırlama uygulaması devam edecek mi merak ediliyor. Peki, 2023 Ağustos kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…