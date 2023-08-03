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Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:23

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, belli oldu mu? Temmuz enflasyon oranı ile 2023 konut ve işyeri Ağustos kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama 2023 Ağustos ayı için başladı. Temmuz ayı enflasyon oranı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamları açıklanması sonrası TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve yeni ayın kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada Ağustos kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı Ağustos ayı için sorgulanıyor. Öte yandan yüzde 25'lik sınırlama uygulaması devam edecek mi merak ediliyor. Peki, 2023 Ağustos kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…

Ağustos kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyonu ile konut ve işyeri Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama 2023

Ağustos kira artış oranı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere TEFE - TÜFE rakamları kira zammı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Temmuz enflasyon oranı son dakika 3 Ağustos bugün TÜİK tarafından açıklanacak böylece yeni ayın konut ve işyeri oranı belli olacak. Kira artışı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda bir süredir konutlar için sabit tutulurken yüzde 25 sınırı uygulamasının geçerlilik tarihi merak ediliyor. Bu noktada 2023 Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. Peki, TEFE TÜFE oranları sonrası konut ve işyeri Ağustos kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar.

Ağustos kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyonu ile konut ve işyeri Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama 2023

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI!

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

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Ağustos kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyonu ile konut ve işyeri Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama 2023

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ağustos kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyonu ile konut ve işyeri Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama 2023

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ağustos kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyonu ile konut ve işyeri Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama 2023

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.

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