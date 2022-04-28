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Haberler FotoHaber Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:22

Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Ahkaf Suresi Mekke döneminde inmiş bir suredir. Çok uzun olmayan sure ismini 21. Ayet içerisindeki Ahkaf ismi verilen yer adından almıştır. Bu kelime Ad olarak isimlendirilen bir kavmin Yemen'de yaşadığı bir bölgenin isimdir. Ahkaf Suresi okunuşu kadar bu surenin anlattıkları da ilgi çeker. Ahkaf Suresi Arapça yazılışı birçok kişi tarafından bilinse de Türkçe anlamını bilmek büyük bir önem taşır. Böylece kişiler Ahkaf Suresi Türkçe anlamı ile surenin kendilerine vermek istediklerini daha da iyi bir şekilde kavrayabilirler. Ahkaf Suresi meali ve tefsiri hakkında tüm detaylar yazımızın devamında.

Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Ahkaf Suresi okunuşu ve tüm detaylar birçok Müslüman tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Surenin okunmasında birçok fazilet saklıdır. Kur'an-ı Kerim'in önemli surelerinden olan Ahkaf Suresi içerdiği konu itibari ile kendisinden önceki surenin devamı şeklindedir. Sure Kur'an-ı Kerim'e dikkati çeker. Ahkaf Suresi Arapça yazılışı ve anlamları hakkında birçok önemli detay vardır. Ahkaf Suresi Türkçe anlamı da bu detayları bilmek açısından önem taşır. Sure insanlara Allah'ın yaratma gücünden detaylı olarak bahsediyor. Aynı zamanda putperest olan kişileri ve müşriklerin Peygamber Efendimiz (SAV)'e karşı takındıkları tavırlardan da bahseder. Ahkaf Suresi meali ve tefsiri ile tüm bu detayları kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ahkaf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık ve yazımızın devamında sunduk.

Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı

Ahkaf Suresi Arapça ve Türkçe olarak okunması gereken surelerdendir. Bu surenin son derece önemli bilgiler sunması Müslümanlar açısından önem kazanmasını sağlamıştır. Allah'ın yaratmasından bahseden sure aynı zamanda müşrik ve putperestlerin davranışlarına da detaylı olarak değinmektedir. Surenin Arapça yazılışı şu şekildedir:

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Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

1.Ha mım

2.Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

3.Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun

4.Kul eraeytüm ma ted'une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn

5.Ve men edallü mimmey yed'u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun

6.Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a'daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın

7.Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın

8.Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey'a hüve a'lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym

9.Kul ma küntü bid'am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın

10.Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın

11.Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım

12.Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın

13.İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

14.Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem bima kanu ya'melun

15.Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın

16.Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va'des sıdkıllezı kanu yuadun

17.Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va'dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın

18.Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın

Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

19.Ve li küllin derecatün mimmâ amilu ve li yüveffiyetüh ea' mâlehüm ve hüm la yuzlamun

20.Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta''üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun

21.Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta'büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

22.Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn

23.Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun

24.Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta'celtüm bih rıhun fıha azabün elım

25.Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın

26.Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem'av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem'uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey'in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

27.Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun

28.Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun

29.Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur'an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın

30.Kalu ya kevmena inna semı'na kitaben ünzile min ba'di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym

31.Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım

32.Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu'cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya' ülaike fı dalalim mübın

33.E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya'ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey'in kadır

34.Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun

35.Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa'cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun

Ahkaf Suresi Okunuşu - Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Ahkaf Suresi Türkçe Anlamı

Ahkaf Suresinin Türkçe anlamını okumak her bakımdan önemlidir. Böylece surenin sizlere vermek istediği bilgileri çok daha iyi bir şekilde kavramanız mümkün olabilir. Türkçe anlamı şu şekildedir:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Hâ Mîm.

2.Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

3.Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.

4.De ki: "Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana!"

5.Kim, Allah'ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

6.İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkâr ederler.

7.Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak (kitap Kur'an) için, düşünmeden "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler.

8.Yoksa, "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olana (cezaya) karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O yeter! O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

9.De ki: "Ben türedi bir peygamber değilim.2 bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sâdece bana vahyedilene uyarım. Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım."

10.De ki: "Ne dersiniz? Şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz, İsrailoğullarından bir şâhit de bunun benzerini (Tevrat'ta görerek) şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?). Şüphesiz Allah zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez."

11.İnkâr edenler, inananlar için, "Eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde, bizi geçemezlerdi" dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için; "Bu eski bir uydurmadır" diyecekler.

12.Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ'nın kitabı da vardı. Bu ise, onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır.

13."Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

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