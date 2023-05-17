Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AİLE 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE BURADA: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:11

AİLE 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE BURADA: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Aile 12. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan yapımın son bölümünde, Aslan, İlyas Koruzade'ye Serhat'ı öldürdüğünü söyledi. İlyas ise Aslan'ı tüm ailesinin tek tek canını almakla tehdit etti. Aile yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Show TV ile Aile 12. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Aile 12. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile son olarak 11. bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde İlyas, Hülya'yı ''Aslan mı, Cihan mı? Öz evladın mı, evlatlığın mı? Birini alacağım.'' diyerek tehdit etti. Hülya'nın vereceği yanıt ve Soykan ailesinin bu büyük sırrı ise büyük merak uyandırdı. Geceye damga vuran bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Aile 12. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 12. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Aile 12. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AİLE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 16 Mayıs 2023 Salı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

AİLE 11. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile 12. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AİLE 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aile 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aile/2881

Aile 12. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Soykanların karşısında artık babasına dönüşmüş bir Aslan vardır. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir.

Aile 12. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şimdi Devin ya ardına bile bakmadan bu aileden uzaklaşacak ya da Aslan'la kalıp bu ailenin bir parçası olacaktır. Devin'in bir karar vermesi gerekmektedir.

SON DAKİKA