AİLE 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE BURADA: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Aile 12. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan yapımın son bölümünde, Aslan, İlyas Koruzade'ye Serhat'ı öldürdüğünü söyledi. İlyas ise Aslan'ı tüm ailesinin tek tek canını almakla tehdit etti. Aile yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Show TV ile Aile 12. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...