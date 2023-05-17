AİLE 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE BURADA: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile son olarak 11. bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde İlyas, Hülya'yı ''Aslan mı, Cihan mı? Öz evladın mı, evlatlığın mı? Birini alacağım.'' diyerek tehdit etti. Hülya'nın vereceği yanıt ve Soykan ailesinin bu büyük sırrı ise büyük merak uyandırdı. Geceye damga vuran bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Aile 12. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 12. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…